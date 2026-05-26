Надзвичайне
Сегодня 08:17
росія показала пошкоджений підсанкційний газовоз біля берегів Лівії

росія показала фото свого підсанкційного газовозу "Арктік Метагаз", який був пошкоджений у березні біля берегів Мальти під час прямування з порту Мурманськ до Китаю.

Деталі: Представники країни-агресора звинувачували в атаці Україну. Українська сторона не коментувала звинувачення.

Наголошується, що зараз представники СК рф прибули до держави Лівія для проведення необхідних слідчих дій та провели огляд судна із застосуванням безпілотних літальних та підводних апаратів.

Слідство вивчає дані бортового самописця судна, повідомляє офіційний представник СК рф Світлана Петренко.

За її словами, слідчими "зафіксовано сліди пожежі, повне знищення систем управління судном та руйнування двох із чотирьох резервуарів з газом".

"Характер пошкоджень свідчить про зовнішній вплив вражаючих факторів вибухових пристроїв. У ході огляду ознак забруднення навколишнього середовища не встановлено, витоків палива не виявлено", - повідомила Петренко.

"Встановлено, що 3 березня 2026 року при прямуванні з порту Мурманськ до Китаю біля берегів Мальти по російському судну, що перевозило скраплений газ, завдано ударів за допомогою не менше двох безпілотних літальних апаратів і не менше трьох безекіпажних катерів, забезпечених вибуховими пристроями", - заявляють в СК рф.

