Уявіть, що росія приєднала три Швейцарії. Саме таку за розміром територію росія вже анексувала чи прямо зараз робить кроки для її анексії.

Three Switzerlands - the size of the territory of Ukraine, which Russia has already annexed or is about to annex right now.

https://t.me/uawarinfographics/1302

