Росія приховано завезла в ОРДЛО 9 тис. тонн пального, танки й артилерійські установки, - розвідка

Командування збройних сил РФ приховано завезло до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, танки, БМП, САУ та безпілотники

Про це повідомляє пресштаб ООС у Facebook.

"Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тис. тонн пального, кілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - йдеться в повідомленні.

У пресштабі зазначили, що наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з’єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.

Довідка: Південний військовий округ - одна з чотирьох військово-адміністративних одиниць Збройних Сил Російської Федерації на південному заході Росії, штаб якого знаходиться у Ростові-на-Дону.

Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Источник: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»