Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:07
Просмотров: 99

росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України

росія продовжує формувати нову систему управління на тимчасово окупованих територіях України

Для цього кремль дедалі активніше готує кадри з числа учасників так званої «сво», яких у майбутньому планують призначати на керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Якщо раніше підготовка майбутніх чиновників для ТОТ проходила переважно на території рф, то тепер російські куратори та викладачі самі прибувають на окуповані території для проведення навчання на місці.

▶️Черговий модуль програми «Запорізькі герої» проводять безпосередньо на ТОТ Запорізької області.

▶️Навчання проходять діючі військовослужбовці та ветерани так званої «сво».

▶️Майбутніх керівників готують до роботи в окупаційних адміністраціях, муніципалітетах та державних структурах.

▶️До підготовки залучені представники Вищої школи державного управління «РАНХіГС», яка є основною кузнею кадрів для російської бюрократії.

Детальніше про підготовку нових гауляйтерів для тимчасово окупованих територій — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/kreml-pryskoriue-pidhotovku-novykh-hauliaiteriv-dlia-tot/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8665

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зарплатний міраж: «росстат» намалював достаток, якого немає
Сегодня 11:05    71
росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить
Сегодня 10:51    85
«Кожна моя міна має робити свою справу»: прикордонник Аїд
Сегодня 10:40    88
Прокурори Херсонської області продовжують документування злочинів проти нацбезпеки.
Сегодня 10:29    87
Технологія розпаду: Як більшовики хакнули українське село
Сегодня 10:17    96
На узбережжі Туреччини виявили другий безпілотник за останні п’ять днів - ЗМІ
Сегодня 09:55    94
Велика Британія розробляє дешеву далекобійну зброю, яку можна буде розгорнути в Україні та яка не залежатиме від американських компонентів
Сегодня 09:35    104
Нова порція пекельних доставок для окупантів від операторів «Альфи» СБУ
Сегодня 09:24    98
Україна нарешті розпочинає спорудження Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні
Сегодня 09:14    91
З ухваленого Верховною Радою закону щодо перевірки суддів Верховного Суду зникла норма про міжнародних експертів
Сегодня 09:10    96
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 