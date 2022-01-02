Росія продовжує перекидати війська до кордону з Україною - CIT

Супутниковий знімок, оприлюднений виданням Politico, на якому видно, ймовірно, війська РФ у Смоленській області у листопаді 2021 року

За останній місяць найактивніше перекидання російських військ спостерігалось в областях, розташованих на північний схід від українського кордону, повідомляє СІТ

Росія не припиняє стягувати війська до кордону з Україною. Про це повідомляють аналітики з розслідувальної групи Conflict Intelligence Team (CIT). "На тлі оголошень про майбутні переговори з США, НАТО та ОБСЄ перекидання російських сил до кордонів з Україною триває. У відкритих джерелах ми можемо спостерігати, як збільшуються вже виявлені табори, виникають нові, а склад техніки, яка перекидається, розширюється: до танків і самохідних знарядь додалися зенітні ракетні комплекси", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у четвер, 30 грудня.

Регіони найактивнішого перекидання військ

За останній місяць найактивніше перекидання російських військ спостерігалось в областях, розташованих на північний схід від українського кордону, повідомляє СІТ. "Ці регіони не межують з непідконтрольними Україні територіями "республік" Донбасу, тому перекидання навряд чи можна пояснити погрозою припиняти "провокації" українських сил в зоні конфлікту на сході країни, яка звучала недавно", - зазначають аналітики.

За даними СІТ, великі місця скупчення російських сил - в районі міст Клинці та Климово Брянської області РФ, які розташовані за 50 і 10 кілометрів від українського кордону відповідно. Як зазначають аналітики, техніка, яка зосереджена в цих місцях, ймовірно, розвантажується на різних залізничних станціях в Брянській області, а потім автодорогами переміщається в місця тимчасової дислокації. Окрім того, у цьому регіоні аналітики зафіксували появу засобів армійської протиповітряної оборони.

Також крім зафіксованих раніше місць скупчення техніки, в СІТ виявили щонайменше одне нове - на полігоні у Курській області. Також в організації зафіксували розширення стоянок техніки в районі міста Валуйки Бєлгородської області, розташованому за 10 кілометрів від кордону з Україною.

Більше того, аналітики зафіксували продовження нарощування військової присутності Росії в анексованому Криму.

Окрім того, в СІТ зазначають, що посилилась протидія сбору інформації про перекидання військ: інформація про поїзди з військовими грузами фактично зникла з автоматизованої системи оперативного керування перевезеннями російської залізниці - бази, на підставі якої працюють сервіси відстеження поїздів. Це означає, що встановити походження і пункт призначення того чи іншого ешелону вдається лише за непрямими ознаками.

Концентрація техніки РФ досягла безпрецедентних маштабів - СІТ

Аналітики СІТ зазначають, що до кінця 2021 року концентрація російської техніки біля кордонів з Україною та в Криму досягла безпрецедентних маштабів, перевищующи ймовірно весняні показники. "На тлі все більш різкої риторики російських офіційних представників це викликає значні побоювання, що наказ про початок операції на підконтрольній території України може надійти у наступні тижні. Однак існують ознаки того, що підготовка до операції не закінчена, а якщо вона почнеться, то буде не настільки масштабною, як припускають деякі аналітики і публіцисти", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, в СІТ підкреслюють, що наразі не помітили жодних ознак масової мобілізації на території Росії.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку РФ до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня.

Источник: dw.com

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