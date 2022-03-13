Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії

путінська росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази «Чкаловский», Московська обл.

Протягом останніх днів росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю.

Також підтверджено інформацію про підготовку росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплатню від 300 до 600 дол. США.

Агентство Телевидения Новости