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росія, Іран та М'янма опинилися у санкційному списку Канади – порушують права людини

росія, Іран та Мянма опинилися у санкційному списку Канади – порушують права людини

Обмеження торкнулися 33 чинних або екс-високопосадовців росії та шести організацій, 22 осіб в Ірані та 12 осіб і трьох організацій у М’янмі, йдеться у повідомленні (https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine-sanctions.aspx?lang=eng) на сайті уряду.

Водночас зазначається, що після 24 лютого канадський уряд вже впровадив санкції проти понад 1500 фізичних та юридичних осіб з росії, України та білорусі.

Джерело: https://t.me/spravdi/22270

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