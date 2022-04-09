росія вбила в Україні 176 дітей

російські агресори вбили в Україні 176 дітей.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє в Телеграмі.

Більше 500 дітей постраждали в Україні через повномасштабну збройну агресію російської федерації. При цьому 176 дітей загинули та більш як 324 отримали поранення.

Ці дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій - 102 області, у Київській - 91, Харківській - 76, Чернігівській - 50, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами «Точкою-У» залізничного вокзалу в Краматорську, на території якого більш як 4 тисячі людей очікували на евакуацію, загинули 5 дітей та 16 отримали поранення. На ракеті, якою бомбили вокзал, був напис «За детей».

Під Гостомелем виявили розстріляний автомобіль в якому загинула родина з дитиною, якій було трохи більше ніж рік.

В Ізюмському районі Харківської області виявлено закатовані та спалені тіла трьох осіб, одна з яких дитина.

Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 928 закладів освіти. 84 з них зруйновано повністю.

Источник: ukrinform.ua

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