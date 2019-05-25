Росія відмовила у візі Вікторії Нуланд

Росія відмовила у візі колишньому помічнику держсекретаря США Вікторії Нуланд, повідомляє російська служба Радіо Свобода з посиланням на видання «Комерсант». Джерела видання в російському МЗС повідомили, що Нуланд перебуває в «чорному списку», складеному у відповідь на персональні санкції США щодо російських громадян.

Нуланд запитувала російську візу для участі в міжнародній конференції в Москві.

«Комерсант» пише, що на відміну від американського «чорного списку», російський у повному обсязі ніде не публікувався. Американці можуть дізнатися про заборону в’їзду до Росії вже після подачі документів на візу.

Видання нагадує, що російські офіційні особи критично ставилися до діяльності Нуланд із моменту її призначення на посаду помічника держсекретаря в 2013 році. Найбільш відомою в Росії вона стала після візиту в Україну під час Революції гідності наприкінці 2013 – на початку 2014 року. На початку травня Нуланд на слуханнях у Конгресі висловилася за посилення санкцій проти Росії.

Источник: radiosvoboda.org

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