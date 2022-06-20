росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера “москва”
Чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російські моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на “москві” родичів.
27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків до тепер вважаються зниклими безвісті. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.
Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі.
Родичів загиблих моряків відмовляються приймати як у командуванні вмф рф та командуванні чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісті окупантів-строковиків.
Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники фсб та проводять “розяснювальну роботу” з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці.
Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері “москва”, продовжує зростати.
Источник: gur.gov.ua