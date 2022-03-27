Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:08
Просмотров: 212

Росія використала Міжнародний Червоний Хрест у власних цілях, – Верещук

Росія використала Міжнародний Червоний Хрест у власних цілях, – Верещук

Росія використала Міжнародний Комітет Червоного Хреста в своїх цілях, заявила віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала під час телемарафону 

“Ми одразу і перші відреагували вкрай негативно (на відкриття представництва МКЧХ у Ростові-на дону – Ред.), бо працюємо з ними безпосередньо і знаємо, що насправді вони не впливають на ситуацію, насправді їх Росія використала. Петер Маурер, який був у москві, напередодні був у Києві, він зустрічався з прем’єр-міністром, зі мною, з іншими міністрами. І ми донесли йому свою позицію і своє бачення, як зробити так, щоб гуманітарні коридори запрацювали. Натомість він поїхав до Москви, і результат ви бачите. Будуть відкривати представництво. Це, до речі, не факт. Росія просто подумає, чи треба їм, чи ні це представництво. І виглядає, м’яко кажучи, Міжнародний Червоний Хрест недобре в очах міжнародної спільноти”, – сказала Верещук. 

Нагадаємо, президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер 23 березня в москві зустрівся з керівником російського мзс сєргієм лавровим і обговорив відкриття офісу організації у ростові-на-дону. 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 