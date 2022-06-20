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Росія використала в Україні понад 210 заборонених боєприпасів. Розслідування The New York Times

Росія використала в Україні понад 210 заборонених боєприпасів. Розслідування The New York Times

● Журналісти видання проаналізували близько тисячі знімків з боєприпасами та їх фрагментами, знайденими в Україні. Загалом виявлено понад дві тисячі боєприпасів. З них понад 210 заборонені міжнародними договорами.

● Майже всі з них відносяться до касетних боєприпасів та їх суббоєприпасів, які можуть становити серйозну небезпеку для мирних жителів протягом десятиліть після закінчення війни.

● Ще понад 330 інших боєприпасів, за даними газети, використали проти цивільних об'єктів або поблизу них.

● Використання некерованих боєприпасів становило основу військової стратегії росії із початку вторгнення.

Источник: https://t.me/spravdi/11103

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