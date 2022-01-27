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Росія висунула підрозділи мотострілецької дивізії на полігони Ростовської області

Росія висунула підрозділи мотострілецької дивізії на полігони Ростовської області

У Ростовській області Росії підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії загальновійськового об'єднання Південного військового округу було піднято за сигналом навчальної тривоги і розпочали марші на полігони, де будуть проведені навчання.

Джерело: Міноборони РФ

Деталі: Зазначається, що заходи оперативної та бойової підготовки проводяться під керівництвом командувача військ ПВО генерала армії Олександра Дворнікова за планом зимового періоду навчань.

Підрозділи здійснюють марші комбінованим способом на полігони, розташовані на різній відстані від пунктів постійної дислокації.

Повідомляється, що після прибуття до призначених районів підрозділи відпрацюють широкий спектр завдань, включаючи організацію всебічного забезпечення. На завершальному етапі з ними буде проведено навчання з бойовою стрільбою.

Источник: pravda.com.ua

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