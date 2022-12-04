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04.12.2022 16:08
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Росія вивела на бойове чергування 4 кораблі зі 100 «Калібрами»

Росія вивела на бойове чергування 4 кораблі зі 100 «Калібрами»

4 грудня росія вивела на бойове чергування у Чорне море 21 корабель, серед яких 4 носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом 24 ракети. Про це повідомляє ВМС ЗСУ у Facebook.

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 21 ворожих кораблів, з них 4 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 24 ракет;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 корабля;

в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет «Калібр»,  загальний залп – 76 ракет;

за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 1 судно, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря – 0 суден;

Рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Агентство Телевидения Новости

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