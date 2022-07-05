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Росія влаштувала шоу з перейменуванням Калінінграда

Росія влаштувала шоу з перейменуванням Калінінграда

Глава партії «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов запропонував поміркувати про перейменування Калінінграда відповідно до «сучасних реалій та вітчизняних традицій». Російський депутат запропонував перейменувати місто на Владибалтійськ.

Політик вважає, що місто можна назвати Владибалтійськ, а Калінінградську область – Балтійський край.

«З цієї назви одразу стає ясно, що йдеться про форпост на крайньому західному рубежі нашої батьківщини, яка простяглася від Тихого океану до Балтики», – заявив депутат Держдуми.

Миронов додав, що рішення щодо перейменування Калінінграда мають ухвалювати місцеві жителі.

Влада Калінінградської області відреагувала на заяву депутата Держдуми. Глава пресслужби регіонального уряду Дмитро Лисков висловив думку, що дискусія про перейменування регіону наразі недоречна, а обласний центр вже має «дуже гідне і вже прославлене ім'я».

Додамо, що 76 років тому, 4 липня 1946 року, Кенігсберзька область була перейменована на Калінінградську.

Источник: glavcom.ua

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