Росія з початку війни здійснила 1403 авіанальоти на Україну – Міноборони

Російські окупанти з початку бойових дій провели 1 403 авіаційних нальоти на Україну. Про це на брифінгу повідомив

речник Міноборони Олександра Мотузяника“З початку бойових дій противник завдав 291 ракетний удар, застосовано 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, провів 1 403 авіаційних нальоти”, повідомив Мотузяник. Речник Міноборони додав, що російські окупаційні війська намагаються продовжувати наступу на Україну, але їм це не вдається.

Ворог не зміг виконати поставлені завдання з розгрому збройних сил України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Частково окупанти просунулися на Донецькому напрямку.

Але у напрямку на Миколаїв російських загарбників зупинили.

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