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Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes

Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes

15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляється, росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Решта ракет – "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години. Чіткого розподілу за кількістю й типами у Повітряних силах не повідомили.

За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня, – $700–900 млн.

Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.

Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, – $400–700 млн.

До цього один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст України росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді лише по Києву ракет становила $50–60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які коштували $7,5 млрд.

Обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Джерело: censor.net

Новости портала «Весь Харьков»

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