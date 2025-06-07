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росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, — генсек НАТО Марк Рютте

росія за три місяці виробляє стільки ж боєприпасів, скільки НАТО за рік, — генсек НАТО Марк Рютте

"Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році", — сказав Рютте під час пресконференції за підсумками засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Він додав, що росія, маючи значно слабшу економіку, ніж в НАТО, виробляє за три місяці таку кількість боєприпасів, яку Альянс виробляє за рік.

"Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж росія", — зазначив Рютте.

Він наголосив, що країни НАТО вже зараз повинні готуватися до можливої агресії з боку рф та збільшувати витрати на оборону.

"Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через чотири-п'ять років будемо під загрозою", — заявив Рютте.

Джерело: https://t.me/znua_live/204871

Новости портала «Весь Харьков»

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