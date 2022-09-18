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Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників

Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників

Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників "Шахед-136", які нещодавно закупила: "Шахед-136" за минулий тиждень здійснили кілька руйнівних ударів по Харківській області - The Wall Street Journal

Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін в інтерв'ю WSJ повідомив, що

минулого тижня над позиціями української бронетанкової та артилерійської техніки на північному сході Харківської області почали з'являтися трикутні безпілотники "Шахед-136", перефарбовані в російські кольори та перейменовані на "Герань-2".

За словами українського командира, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються у свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два БТР.

Водночас експерти впевнені, що найближчим часом українські сили знайдуть спосіб боротьби з іранськими дронами

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/15880

Новости портала «Весь Харьков»

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