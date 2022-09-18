Росія завдала серйозних збитків українським силам за допомогою іранських безпілотників "Шахед-136", які нещодавно закупила: "Шахед-136" за минулий тиждень здійснили кілька руйнівних ударів по Харківській області - The Wall Street Journal

Командир артилерії 92-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, полковник Родіон Кулагін в інтерв'ю WSJ повідомив, що

минулого тижня над позиціями української бронетанкової та артилерійської техніки на північному сході Харківської області почали з'являтися трикутні безпілотники "Шахед-136", перефарбовані в російські кольори та перейменовані на "Герань-2".

За словами українського командира, лише в зоні дії його бригади іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, а потім врізаються у свої цілі, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два БТР.

Водночас експерти впевнені, що найближчим часом українські сили знайдуть спосіб боротьби з іранськими дронами

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/15880

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