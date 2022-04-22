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Росія збирає уламки «Байрактарів» для провокацій на своїй території

Росія збирає уламки «Байрактарів» для провокацій на своїй території

Вчора Війська РФ отримали завдання терміново зібрати та доставити на територію Білгородською, Курської та Брянської областей уламки збитих українських «Байрактарів» та вертольотів. ФСБ та Міноборони РФ готують масштабні провокації на цих територіях, із вибухами на об'єктах цивільної інфраструктури та в житлових масивах.

Режим Путіна оголосить винними у терактах українські збройні сили, а на місці «терактів» знайдуть уламки української авіаційної техніки, начебто «збитої» російською протиповітряною обороною.

З окремих населених пунктів прикордонних з Україною областей РФ вже проведена організована евакуація. Зокрема, після інспірованих ФСБ дзвінків про мінування. До чергових провокацій режиму Путіна на території РФ залишились лічені години. Українські спецслужби володіють повною інформацією про чергові злочинні плани Росії.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/13763

Автор: Сергій Висоцький, народний депутат 8-го скликання

Новости портала «Весь Харьков»

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