Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:12
Просмотров: 56

Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки з мережі

Росіян перестали пускати в Україну: прикордонники відповіли на чутки з мережі

У Державній прикордонній службі спростували чутки, що в Україну перестали пускати громадян Росії.

Про це розповів прессекретар ДПСУ Андрій Демченко.

Чутки про заборону на в’їзд для громадян РФ з’явилися у мережі увечері 12 лютого. Згідно з ними, в Україну нібито можуть потрапити лише ті росіяни, які мають довідку про смерть родичів.

"Не варто керуватися чутками. Є українське законодавство, яке регламентує перетин державного кордону і прикордонники його чітко дотримуються", — відповів на це Демченко.

Водночас він зазначив, що щодня десятки іноземців отримують відмову на в’їзд в Україну з різних причин, чи то через відсутність необхідних документів, заборон для окремих осіб, чи нездатність підтвердити мету візиту.

У ДПСУ кажуть, що серед цих людей є і громадяни Росії, яким, як і решті, необхідно виконувати умови для в’їзду, перш ніж потрапити в Україну.

Як повідомлялося раніше, ці чутки з’явилися на тлі інформації про те, що Росія розпочала евакуацію дипломатів та співробітників консульств в Україні.

У РФ заявили, що пішли на такий крок після того, як уряди США та інших країн закликали своїх громадян залишити територію нашої країни. До речі, таких станом на 12 лютого налічується вже майже три десятки.

Источник: telegraf.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Субсидія допоможе вчасно оплачувати житлово-комунальні послуги, а наявність заборгованості не перешкоджає її отриманню
Сегодня 09:02    58
Мігранти продовжують спроби потрапити в ЄС з боку Білорусі
Сегодня 08:17    87
Кибератаки на Украину со стороны России участились в три раза
Сегодня 08:08    108
Акції на підтримку України пройшли в Туреччині
Сегодня 07:51    134
У січні транзит нафтопродуктів через Україну скоротився на 60%
Сегодня 07:34    122
Россиян предупредили о блокировке вкладов в случае войны
Сегодня 07:25    229
Більшість авіакомпаній продовжують роботу в Україні без обмежень – Мінінфраструктури
Сегодня 07:08    130
Немецкие компании продолжают поставлять России товары двойного назначения
Сегодня 06:42    197
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 лютого 2022 року
Сегодня 06:33    119
"Ми cpaли на ваші санкції": посол Росії у Швеції дав інтерв'ю
Сегодня 06:15    278
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 