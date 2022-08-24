Росіяни абсолютно не так уявляли собі цю "спецоперацію"

Коли ж вибухати і горіти почали об'єкти на території самої Росії, щось у мізках глибинного народу почало змінюватись - в них оселився страх. Зокрема, російський військовий експерт (ім'я не розголошується з метою його безпеки) оцінив перспективи диверсійної діяльності ЗСУ та рівень захищеності військових об'єктів на території РФ. Даю без правок та мовою оригіналу:

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Возможен ли перенос войны на территорию РФ? А что, в Москве, начиная агрессию против соседнего государства, да еще обладающего второй по численности армией в Европе, кто-то действительно, на полном серьезе полагал что «не прилетит» в ответ? Напомню, что действия украинских военных по территории России начались практически сразу. Это различные диверсии – помните про подрыв моста под Курском? А удар беспилотника по НПЗ в Новошахтинске? Прорывы российской ПВО вертолетами с последующими ударами по нефтебазам?

Сегодня мы констатируем лишь усиление воздействия ВСУ по российским стратегическим объектам. Сразу обращаю внимание – ВСУ не бомбит и не взрывает дома мирных жителей, объекты гражданской инфраструктуры, как это делают российские ВС на Украине. Удары ВСУ – это действительно точечные хорошо спланированные акции по штабам, складам боеприпасов и вооружения, аэродромам, топливной инфраструктуре. Соответственно в первую очередь преследуются именно военные цели. Во вторую – политические. Украина показывает всему миру свою волю к сопротивлению, свою решимость громить врага не только на своей земле, но и на его собственной территории. Это еще и пропагандистский момент, рассчитанный на двустороннее воздействие. Он ободряет граждан и военнослужащих Украины и сеет панику в умах российских военных и политиков. Более того, он заставляет граждан России задуматься и сравнить реалии с пропагандистским враньем. При этом не имеет целью их непосредственное запугивание, то есть терроризм. У нас же в России терроризм теперь возведен в ранг государственной политики. Это терроризм и в отношении гражданского населения Украины. И терроризм в отношении собственного народа, несогласного с действиями фашисткой государственной машины.

Активизация воздействия ВСУ по российской территории связана сегодня с тем, что армия Украины получает современное дальнобойное вооружение с Запада и прежде всего из Соединенных Штатов. Речь о ракетных установках HIMARS. Однако имеют место быть и прорывы ПВО отдельными БПЛА. Действия диверсионных групп. К сожалению, установок HIMARS и ракет к ним у ВСУ откровенно мало. На данный момент так же практически нет барражирующих боеприпасов, очень эффективно показавших себя на начальном этапе войны и триумфально выступивших на азербайджанской стороне в ходе 44 дневной войны в Карабахе. Это сдерживает нанесение ударов ВСУ по российской территории. ВСУ приходится буквально на коленках собирать БПЛА-камикадзе подобно тому, что нанес удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

Отдельная тема действия диверсионных подразделений. ВСУ практически не готовилась к диверсионной войне. Если еще точнее, то ВСУ вообще не готовилась к войне с РA вопреки утверждениям российской пропаганды. В противном случае, еще задолго до начала боевых действий на территории РФ была бы развернута сеть групп диверсантов, завезено вооружение и взрывчатка для проведения диверсионных актов, подготовлены соответствующие схроны. Сейчас, уже в ходе войны, сделать это очень сложно. Тем не менее, мы видим, что эффективность российской системы обеспечения безопасности дает сбои. ПВО откровенно пропускает БПЛА и ракеты. Контрразведка и ФСБ допускают действия диверсантов.

Что касается ПВО, то «непробиваемый щит» над рф – это миф. Еще со времен Холодной войны, советская и российская ПВО строилась для противодействия массированному применению классической авиации США и НАТО. Прежде всего бомбардировочной. Сплошное радиолокационное поле у нас существует только начиная от высоты в несколько километров. Ниже – есть значительные дыры с различных направлений. Учитывая, что крылатые ракеты летят в режиме с огибанием рельефа местности.

на высоте около 50 метров, то можно уверенно констатировать, что от внезапного удара ими не застрахован ни один объект на территории РФ. У нас нет постоянного боевого дежурства в небе перехватчиков, у нас всего несколько самолетов дальнего РЛС-обнаружения. Если говорить о БПЛА, то тут ПВО вообще почти бессильна.

Еще по опыту Сирии мы видели, что для сбития одного самодельного беспилотника из сосновых реек и бумаги – уровень школьного кружка авиамоделистов - применялись ракеты ЗРК ТОР и Панцирь, стоимостью в десятки тысяч долларов за штуку. Это все равно что золотыми кирпичами в небо бросаться! РЛС обнаружения зачастую не могут отличить такие аппараты от птиц. Некоторыми руководителями оборонных предприятий до руководства МО РФ доводилась опасность применения потенциальным противником массированных атак БПЛА. В том числе по черноморскому побережью России. Приводились обоснования, расчеты и выкладки, доказывающие возможность прорыва таких групп и нанесения ими серьезного ущерба. Однако эти люди не были услышаны. В результате у России сегодня нет противоядия против гадюк-беспилотников.

К разработке приняты тупиковые направления вроде увеличения боекомплекта стрельбовых комплексов «Панциря» за счет менее габаритных ракет (сегодня их можно видеть на форуме «Армия-2022»), или создания ЗАК «Деривация» с боеприпасом калибра 57мм имеющим управляемый подрыв. В последнем случае проблема заключается в том, как рассчитать точку подрыва в случае активного маневрирования БПЛА.

Что касается диверсионной деятельности, то мы также видим слабую работу со стороны российских органов безопасности. В Крыму и приграничных регионах кошмарится население на предмет возможных связей с украинскими диверсантами, фабрикуются обвинения, а реальные диверсанты продолжают свою работу.

Подрывы инфраструктурных объектов на территории России происходят регулярно. Более того, по мере затягивания войны, психологической усталости от нее, увеличения экономических проблем населения, следует ожидать активизации украинской диверсионной деятельности на территории РФ. На всей территории РФ. От Калининграда до Владивостока.

Люди готовые пойти на это есть и еще найдутся. Сложность пока заключается в отсутствии каналов заброски оружия и взрывчатки. Под ударом окажутся объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Возможен удар с целью парализовать работу Транссиба. Это будет очень больно. Будут взрывы и поджоги на предприятиях ОПК. Возможно, скрытые диверсии и вредительство – порча оборудования, брак при производстве деталей и целых изделий оборонного назначения.

Например, мне известны подобные случаи еще в благополучные 1970-80-е годы. Не все были довольны советской властью и вредили как могли, причем иногда весьма изощренно. При этом КГБ успехов в выявлении реальных вредителей не проявляло. Как правило, назначались «крайние». Ровно и сегодня контрразведка как ФСБ, так и Армии реальными успехами не блещет. Легче и проще сделать шпиона из престарелого профессора, читавшего лекции в иностранных университетах, чем обезвредить мотивированного, законспирированного реального врага. В годы Великой Отечественной войны, органы НКВД и СМЕРШ достаточно эффективно боролись с заброской вражеской агентуры. Однако это происходило только благодаря тому, что вся страна, весь народ боролся как один с вполне ясным врагом. Сегодня Украина ведет свою Отечественную войну. А враги и оккупанты – это мы. Как бы ни старалась российская пропаганда, но осознание праведности ведущейся войны у большинства населения нет. Общество расколото. И если выявлять исламских террористов в славянской стране достаточно просто, хотя бы по этническому признаку, то, как проконтролировать все славянское население? Российские спецслужбы, привыкшие работать ради галочки, сегодня не способны эффективно проводить данную работу.

Таким образом могу прогнозировать, что удары по территории РФ будут только нарастать, и граждане РФ это должны осознавать. И не винить в этом украинцев, виновник тут один – Путин, развязавший эту войну.

©️ Via Volya

Джерело: https://t.me/Sharpreview/16496

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