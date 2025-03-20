Росіяни атакують біля Вовчанська, Дворічної, Загризового та Петропавлівки на Харківщині: відбито 11 штурмів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 березня. Розпочалася 1121 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із використанням однієї ракети та 72 авіаційних удари, скинув 123 КАБи, залучив для ураження 2560 дронів-камікадзе. Також ворог здійснив понад 6000 артилерійських обстрілів, зокрема 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаударів у районах населених пунктів:

Грем’яч, Миколаївка Чернігівської області;Краснопілля, Михайлівське, Хмелівка, Самотоївка, Миропілля, Тур’я, Мала Рибиця, Петрушівка Сумської області;Зоря, Нова Полтавка, Гродівка, Покровськ, Зелене Поле Донецької області;Великомихайлівка Дніпропетровської області;Ясна Поляна, Блакитне, Новоіванівка Запорізької області;Бургунка, Вірівка, Херсон, Томарине, Одрадокам’янка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог п’ять разів марно намагався просунутися в районі Вовчанська та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове та Петропавлівка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости