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Росіяни атакували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у районі ЧАЕС

Росіяни атакували Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у районі ЧАЕС

Уночі 7 червня внаслідок влучання російського безпілотника на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. На місці спалахнула пожежа.

Про це повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Влучання російського БпЛА на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було зафіксовано о 2:10.  У результаті частково зруйновано будівлю приймання контейнерів.

Відпрацьоване ядерне паливо в цій будівлі не зберігалося. Після удару виникла пожежа площею 40 квадратних метрів. Осередок займання локалізували та повністю ліквідували.

Серед персоналу постраждалих немає.

За інформацією НАЕК «Енергоатом», радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

Агентство Телевидения Новости

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