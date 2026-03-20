Росіяни атакували підстанцію біля ядерної установки «Джерело нейтронів» у Харкові: об’єкт працював на генераторах

Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила МАГАТЕ, що внаслідок атаки була пошкоджена електропідстанція поблизу підкритичної ядерної установки «Джерело нейтронів» у Харківському фізико-технічному інституті. Через це об’єкт було відключено від електромережі до 13 березня, і в цей період він використовував аварійні дизель-генератори.

«Ці епізоди підкреслюють, як нестабільність електромережі та вразливість зовнішнього електропостачання впливають на ядерну безпеку та захищеність на ядерних об’єктах України», – заявив директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Протягом останніх двох тижнів МАГАТЕ також продовжувало постачання в межах своєї програми допомоги Україні у сфері ядерної безпеки та захищеності. Зокрема, до Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» доставили захисні шоломи та бронежилети для посилення заходів безпеки на об’єкті.

