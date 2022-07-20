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росіяни били по драмтеатру у Маріуполі навмисно

росіяни били по драмтеатру у Маріуполі навмисно

росіяни били по драмтеатру у Маріуполі навмисно. Вони знали, що там ховалися цивільні громадяни, – розслідування

Розслідувачі Amnesty International проаналізували супутникові знімки та дані радарів, зроблені безпосередньо перед атакою на драмтеатр та після неї, повідомили у Маріупольській міськраді:

У своєму ґрунтовному дослідженні вони дійшли висновку, що російські військові, вочевидь, цілеспрямовано вразили театр, знаючи, що там ховалися сотні мирних жителів. Ймовірно, вони скинули дві 500-кілограмові бомби, що здетонували одночасно.

Водночас окупанти заявляють, що трупний запах у місці удару виник не через сотні загиблих, а через «схований склад риби, що протухла».

Загарбники Намагаються переконати світ, що у драмтеатрі загинули «лише 14 людей».

Та правда відома усім. І кремль не зможе її приховати. Винні будуть відповідати!

Маріупольська міськрада

Джерело: https://t.me/spravdi/13642

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