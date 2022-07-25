росіяни готують фейкове «розслідування» про обстріл драмтеатру у Маріуполі

Окупанти хочуть спробувати зняти із себе відповідальність за вбивство сотень мирних жителів. За інформацією ГУР, у псевдорозслідуванні вони планують показати, що трагедію підлаштувала Україна.

У Маріуполь приїхали знімальні групи російських телеканалів, які готують постановочні відео — нібито українці заклали велику кількість вибухівки, а жертв було не більше 14. Пропагандисти навіть знайшли «свідків», які «бачили», як напередодні «люди у військовій формі заносили ящики всередину будівлі».

Нагадаємо, бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя – один із найстрашніших воєнних злочинів росіян під час війни. Ворожими літаками по приміщенню театру, в якому перебували біля 1000 мирних мешканців, було прицільно скинуто дві 500-кілограмові авіаційні бомби.

За різними оцінками, під час удару там загинули від 300 до 700 людей. Точну оцінку дати неможливо, оскільки окупанти не давали змоги рятувальникам підійти до руїн.

Джерело: https://t.me/spravdi/13985

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