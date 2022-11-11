Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 90

Росіяни масово крадуть продукцію Microsoft: перш за все, Windows та Office

Росіяни масово крадуть продукцію Microsoft: перш за все, Windows та Office

У Росії значно зросла кількість піратських завантажень продуктів американської компанії Microsoft – насамперед, Windows і Office. Лише 1 листопада через торренти було здійснено 174 тис. завантажень – що на 24,4 тис. більше, ніж того ж дня у 2021 році. Пік припав на 24 жовтня – тоді було зроблено 185 тис. завантажень.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається: однією з причин цього є припинення Microsoft продажу своєї продукції в Росії ще на початку розв'язаної проти України війни.

"Приватні споживачі вважають, що якщо Microsoft пішла з Росії, то її права можна порушувати", – йдеться в матеріалі. При цьому наголошується:

● попит на піратські версії продуктів Microsoft в Росії "прив'язаний до освітніх етапів у школах та вузах";

● до зростання завантажень піратських копій Windows причетні також корпоративні користувачі – адже "інтегрувати комп'ютери на Linux в інфраструктуру, побудовану на рішеннях Microsoft, практично неможливо".

Водночас інший економічний гігант – китайська компанія Alibaba Group – після початку війни відмовилася інвестувати в розвиток свого російського проєкту, маркетплейсу "Аліекспрес Росія". У зв'язку з чим той опинився на межі порозы кризи.

Зокрема, було проведено масове скорочення персоналу. Що спричинило звільнення сотень співробітників. Так, за різними даними, компанія, в штаті якої до війни налічувалося близько 1 000 співробітників, станом на початок жовтня-2022 скоротила:

● більш як 50% персоналу;

● до 700 чоловік.

Джерело: news.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«В Армянске - склады с пулеметами стоят, ожидают отправку на Чаплынскую стену, в окошки стены»
Сегодня 09:33    115
Історія лінгвоциду української мови
Сегодня 09:22    88
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.11 орієнтовно
Сегодня 09:17    85
Разведка США узнала о неудачных испытаниях новейшей российской «торпеды Судного дня»
Сегодня 08:59    103
Собирал части тел и плакал: рашисты рассказывают о своих потерях
Сегодня 08:38    123
Mazda Motor попрощалася з росією: віддала бізнес майже безкоштовно
Сегодня 08:27    87
Аналитика ISW, 10 ноября
Сегодня 08:11    100
Російські айтішники емігрують із росії через мобілізацію та війну. У Казахстані та Грузії їх найбільше
Сегодня 07:54    104
Якщо рідні полонених хочуть швидше їх звільнити з полону – дайте нам зробити це у тиші
Сегодня 07:45    101
З навчальних програм комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти повністю виключили російську мову
Сегодня 07:36    103
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 