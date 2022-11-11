Росіяни масово крадуть продукцію Microsoft: перш за все, Windows та Office

У Росії значно зросла кількість піратських завантажень продуктів американської компанії Microsoft – насамперед, Windows і Office. Лише 1 листопада через торренти було здійснено 174 тис. завантажень – що на 24,4 тис. більше, ніж того ж дня у 2021 році. Пік припав на 24 жовтня – тоді було зроблено 185 тис. завантажень.

Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається: однією з причин цього є припинення Microsoft продажу своєї продукції в Росії ще на початку розв'язаної проти України війни.

"Приватні споживачі вважають, що якщо Microsoft пішла з Росії, то її права можна порушувати", – йдеться в матеріалі. При цьому наголошується:

● попит на піратські версії продуктів Microsoft в Росії "прив'язаний до освітніх етапів у школах та вузах";

● до зростання завантажень піратських копій Windows причетні також корпоративні користувачі – адже "інтегрувати комп'ютери на Linux в інфраструктуру, побудовану на рішеннях Microsoft, практично неможливо".

Водночас інший економічний гігант – китайська компанія Alibaba Group – після початку війни відмовилася інвестувати в розвиток свого російського проєкту, маркетплейсу "Аліекспрес Росія". У зв'язку з чим той опинився на межі порозы кризи.

Зокрема, було проведено масове скорочення персоналу. Що спричинило звільнення сотень співробітників. Так, за різними даними, компанія, в штаті якої до війни налічувалося близько 1 000 співробітників, станом на початок жовтня-2022 скоротила:

● більш як 50% персоналу;

● до 700 чоловік.

Джерело: news.obozrevatel.com

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