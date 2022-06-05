росіяни можуть прослуховувати урядовий квартал у Берліні - МВС Німеччини

Очільниця міністерства внутрішніх справ ФРН попереджає, що в урядовому кварталі в Берліні є ризик прослуховування російськими розвідслужбами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

«Федеральне відомство з охорони конституції звертає увагу політиків та держслужбовців на те, що «у таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних є реальними та не повинні недооцінюватися», - цитує німецьке агентство коментар міністра внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер газеті Bild.

Глава МВС звинуватила росію в гібридній війні: «Ми захищаємо себе і діємо. Саме тому ми вислали з посольства рф у Берліні 40 осіб, які, за нашими оцінками, можуть належати до російських спецслужб».

Фезер додала, що її відомство стоїть на варті безпеки та миру в Німеччині, охороняючи їх від «російського шпигунства, від спроб чинити вплив, від брехні та військової пропаганди».

Як зазначається, глава МВС попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, «в принципі не захищені від прослуховування». Слід припустити, що іноземні спецслужби «докладають значних зусиль для перехоплення та прослуховування телекомунікаційних сполучень», зауважила вона.

За твердженням газети Bild, на даху посольства росії у Берліні встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років ведеться спостереження. Члени Бундестагу з комітетів, які мають відношення до безпеки, у зв'язку з цим змінили офіс у парламенті та перемістилися в іншу будівлю.

Як повідомлялося, 4 квітня уряд Німеччини оголосив персонами нон грата 40 російських дипломатів.

Источник: ukrinform.ua

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