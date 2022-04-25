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Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети та секретні документи, - Bild

Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера Москва ракети та секретні документи, - Bild

На місці, де затонув російський крейсер "Москва", працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна", щоб спробувати підняти крейсер з дна моря

Про це пише німецьке видання Bild.

"Через розміри "Москви" (187 метрів у довжину) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, цілком. Але будуть спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання", - зазначають у виданні.

Зазначається, що "Комуна" була спущена на воду ще в 1912 році і вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.

Источник: espreso.tv

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