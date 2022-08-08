росіяни обіцяють херсонцям 10 тисяч рублів за участь у «референдумі»

Для організації фейкового референдуму в Херсонській області російські загарбники намагаються купити «голоси» місцевих мешканців.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Херсонська ОВА.

«Окупанти хочуть «купити» голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території області відкривається все більше установ, де обіцяють «допомогу» в розмірі 10 тис. рублів. Також російські загарбники шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують пропагандистські ЗМІ.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсонській області через підготовку до псевдореферендуму війська рф посилюють терор і фільтраційні процедури.

У Херсоні перебувають російські політтехнологи, водночас населення області не підтримує ідеї «референдуму».

Тим часом у Херсонській облраді нагадали про відповідальність за участь у підготовці «референдуму».

Джерело: ukrinform.ua

Фото: Юрій Соболевський, Фейсбук

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