росіяни пишуть, ніби в Україні військкоми «оточують села, роздають повістки та вилучають автомобілі на потреби армії». Це – неправда

Z-канали в Telegram поширюють інформацію, ніби в Старому Селі українські військові силоміць вилучають у місцевого населення транспорт на потреби армії та видають повістки.

Вони публікують уривок відео з протистоянням між поліцейськими та людьми у камуфляжі з одного боку та цивільними особами – з іншого.

Насправді події, що відбулися ще 7 квітня у Старому Селі, не мають ніякого стосунку до «вручення повісток» чи «вилучення у місцевих жителів транспорту на потреби армії», зазначили журналісти StopFake.

Тоді Нацполіція спільно з нацгвардійцями, представниками СБУ та військовослужбовцями служби правопорядку провела 9 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінальних проваджень, відкритих за фактами незаконного видобутку бурштину та незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Під час цього рейду поліцейські вилучили 5 кг бурштину, транспортні засоби та інші речові докази, важливі для діловодства.

Джерело: https://t.me/spravdi/28066

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