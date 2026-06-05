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росіяни протягом вчорашнього дня атакували Україну. Ось що відомо про наслідки:

росіяни протягом вчорашнього дня атакували Україну. Ось що відомо про наслідки:

● Сумщина. (https://t.me/Sumy_news_ODA/43204)рф атакувала центральну частину Ямпільської громади. Відомо, що 2 людини загинули через атаку, постраждали 4 жінки.

● Запоріжжя. (https://t.me/ivan_fedorov_zp/41313)росіяни атакували будинок, поранень зазнала 53-річна жінка. Ще 4 людини постраждали від іншої атаки, жінка у важкому стані.

● Херсон і область. (https://t.me/khersonskaODA/58406)У Херсоні від російських атак постраждали 6 людей за день. У селищі Комишани — 2, у Білозерці поранений 50-річний чоловік.

● Дніпропетровщина. (https://t.me/dnipropetrovskaODA/29976) 1 людина загинула, 5 жителів дістали поранень від атак рф. росія била по Нікопольщині, Синельниківському, Дніпропетровському районах та Криворіжжю.

Джерело: https://t.me/babel/84701

Новости портала «Весь Харьков»

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