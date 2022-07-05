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росіяни розганяють фейк про мобілізацію українок. В українському Міноборони відреагували
У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас.
Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни, – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
А тепер правда:
● З 24 лютого в Україні не мобілізували примусово жодної жінки.
● Зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.
● Жодних обмежень, пов'язаних із мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає. Зараз такі обмеження не плануються.
Источник: https://t.me/spravdi/12416
Темы: война, пропаганда, россия, Украина