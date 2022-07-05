росіяни розганяють фейк про мобілізацію українок. В українському Міноборони відреагували

У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили в нас.

Так, це тема, яка дасть багато переглядів, але не треба на цьому спекулювати під час війни, – заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

А тепер правда:

● З 24 лютого в Україні не мобілізували примусово жодної жінки.

● Зараз в ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

● Жодних обмежень, пов'язаних із мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає. Зараз такі обмеження не плануються.

Источник: https://t.me/spravdi/12416

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