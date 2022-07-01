Росіяни розганяють фейк про те, що їхні війська «добровільно залишили Зміїний»

російське міноборони заявило, що окупанти покинули острів «у якості жесту доброї волі та через завершення виконання задач».

Та наSPRAVDI, окупантів вибили Збройні сили України. Про це повідомило ОК «Південь».

Як ЗСУ змусили росіян до «жесту доброї волі» на Зміїному. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Як не хотіли російські окупанти та їхні пропагандисти вчергове виставити себе «великосердними», у них нічого не вийшло – ЗСУ вміло вибили окупантів зі Зміїного.

● Втеча росіян зі Зміїного – одна з серії ганебних поразок рф у цій війні.

● Російська пропаганда намагається подати поразку та втечу із острова як «жест доброї волі». Хоча це є результатом дій ЗСУ.

● Спроби втримати острів для росіян – знищені військові кораблі, озброєння і військова техніка, особовий склад – елітний морський спецназ.

● Тимчасова окупація українського острова була елементом морської блокади України і ЗСУ зуміли усунути цей деструктивний фактор.

● Ведеться робота над повним зняттям блокади.

● Результативна «демілітаризація» Зміїного – приклад ефективного використання західної військової допомоги.

-----

Залужний показав, як окупантів «попросили піти» зі Зміїного

«Окупанти покинули Зміїний, не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів» , - заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він також додав, що у звільненні острова важливу роль відіграла українська самохідна гаубиця «Богдана».

Видео: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Источник: https://t.me/spravdi/12077

Новости портала «Весь Харьков»