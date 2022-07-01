Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:19
Просмотров: 28

Росіяни розганяють фейк про те, що їхні війська «добровільно залишили Зміїний»

Росіяни розганяють фейк про те, що їхні війська «добровільно залишили Зміїний»

російське міноборони заявило, що окупанти покинули острів «у якості жесту доброї волі та через завершення виконання задач».

Та наSPRAVDI, окупантів вибили Збройні сили України. Про це повідомило ОК «Південь».

Як ЗСУ змусили росіян до «жесту доброї волі» на Зміїному. Центр стратегічних комунікацій пояснює

Як не хотіли російські окупанти та їхні пропагандисти вчергове виставити себе «великосердними», у них нічого не вийшло – ЗСУ вміло вибили окупантів зі Зміїного.

● Втеча росіян зі Зміїного – одна з серії ганебних поразок рф у цій війні.

● Російська пропаганда намагається подати поразку та втечу із острова як «жест доброї волі». Хоча це є результатом дій ЗСУ.

● Спроби втримати острів для росіян – знищені військові кораблі, озброєння і військова техніка, особовий склад – елітний морський спецназ.

● Тимчасова окупація українського острова була елементом морської блокади України і ЗСУ зуміли усунути цей деструктивний фактор.

● Ведеться робота над повним зняттям блокади.

● Результативна «демілітаризація» Зміїного – приклад ефективного використання західної військової допомоги.

-----

Залужний показав, як окупантів «попросили піти» зі Зміїного

«Окупанти покинули Зміїний, не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів» , - заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він також додав, що у звільненні острова важливу роль відіграла українська самохідна гаубиця «Богдана».

Видео: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Источник: https://t.me/spravdi/12077

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У колаборантів наростає референдумна нетерплячка, а кремль не може «впоратися» із окупованими територіями
Сегодня 06:28    2
Бізнес виграє від виходу з росії
Сегодня 06:10    49
Вашингтон в ближайшее время объявит о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн
Сегодня 06:00    60
Российское невлияние
Сегодня 04:28    112
10 хороших новин 30 червня
Сегодня 01:12    148
Оперативна інформація станом на 18.00 30.06.2022 щодо російського вторгнення
30.06.2022 18:55    188
Внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 341 дитина
30.06.2022 10:26    151
30 червня 1941 року у Львові Українськими національними зборами проголошено декларацію про відновлення Української держави.
30.06.2022 10:16    174
Інфографіка показує, як НАТО реагує на агресію росії
30.06.2022 10:05    170
Путін озвучив нові цілі війни – про південь України в РФ вже не кажуть
30.06.2022 09:43    596
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 