Росіяни спрямували на Харків 22 «шахеди»: Терехов назвав це спробою залякати місто

Від початку доби 10 червня російські війська атакували Харків 22 безпілотниками Shahed. За словами міського голови Ігоря Терехова, однією з цілей обстрілів є залякування містян та спроба змусити їх виїжджати.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Сьогодні під ударами опинилися шість локацій у різних районах Харкова. Внаслідок атак пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Один із безпілотників влучив у фасад багатоповерхівки.

«По медичну допомогу звернулося троє людей, які на момент влучання перебували в будинку. «Шахед» не здетонував, інакше наслідки були б зовсім іншими», – зазначив мер.

За словами Терехова, комунальні служби вже працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів на всіх уражених локаціях.

«Ціль окупантів – залякати харків’ян. Тільки за сьогоднішню ніч до медиків звернулися 17 осіб. Є постраждалі, які зараз перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості. Ворог намагається змусити людей виїжджати з міста, але ми, навпаки, будемо ще більше згуртовуватися», – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости