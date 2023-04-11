росіяни стверджують, що США «дозволили Україні завдавати ударів по нових регіонах рф». Це – фейк

росЗМІ масово поширюють інформацію про те, що координатор Білого дому зі стратегічних комунікацій Кірбі заявив, що «Вашингтон дозволяє ЗСУ вести бойові дії з метою захоплення Криму, Донецької та Луганської народних республік, Запорізької та Херсонської областей».

Це – фейк. Як зазначили журналісти StopFake, насправді Білий дім заявив, що США не «надають можливостей і не заохочують» українців завдавати ударів за межами країни.

У відповідь на звинувачення путіна в тому, що «західні спецслужби» нібито допомагають «неонацистам» проводити теракти на території рф, Кірбі на своєму брифінгу зазначив:

- З перших днів цієї війни ми надаємо розвіддані та інформаційну підтримку ЗСУ, щоб вони могли краще захищатись, проводити операції та продовжувати спроби повернути території, які росіяни незаконно відібрали у них під час вторгнення – фактично з 2014 року.

Ба більше, згідно з нормами міжнародного права немає жодних «нових регіонів росії». Йдеться про незаконно захоплені й анексовані росією території України: Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

Українська армія має повне право проводити на цих територіях будь-які воєнні дії з метою їхнього звільнення.

Джерело: https://t.me/spravdi/27757

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