Росіяни вдарили авіабомбою по Харківському району

Сьогодні, близько 12:40, окупанти вдарили КАБом по селу Руська Лозова Харківського району. Інформація щодо руйнувань та постраждалих з’ясовується.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Перед цим мер Харкова Ігор Терехов заявив, що під атакою КАБів перебуває місто.

Як повідомили в Харківській ОВА, за попередньою інформацією, влучання зафіксоване біля одного з навчальних закладів населеного пункту.

Агентство Телевидения Новости