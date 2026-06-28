Росіяни вдарили дронами по Золочеву: вогонь охопив 800 кв. метрів
28 червня російські війська атакували ударними безпілотниками селище Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок влучання у житловому секторі виникла пожежа на території приватного домоволодіння.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Влучання російських безпілотників у селищі Золочів зафіксували сьогодні вранці. Внаслідок ударів по житловому сектору виникла пожежа на території приватного будинку. Горіли господарчі споруди на площі 800 кв. м.
Жертв і постраждалих немає.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, зокрема медичний розрахунок і офіцер-рятувальник громади.