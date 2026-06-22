Росіяни вдарили дроном по селу на Харківщині: знищено автомобіль, пошкоджено будинок

22 червня російські війська атакували село Орішанка Золочівської громади на Харківщині. Внаслідок удару безпілотника було знищено цивільний автомобіль.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці російський дрон влучив по території села Орішанка. Знищено автівку, пошкоджень зазнав один із приватних будинків.

Інформації про постраждалих або загиблих не надходило.

Наразі уточнюються всі обставини атаки та масштаби завданих руйнувань.

Нагадаємо, протягом доби у Золочівській громаді під обстрілами перебували населені пункти Олександрівського старостинського округу, селище Золочів, Цапівка, Баранівка, Івашки. Пошкоджені та зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, магазини та аптеки, енергомережі, вікна будівлі відділу освіти, молоді та спорту, три автобуси, що належать організації.

Агентство Телевидения Новости