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Росіяни вдарили по навчальних закладах та будинках на Харківщині

Росіяни вдарили по навчальних закладах та будинках на Харківщині

25 листопада близько 8:40 російська армія атакувала FPV-дроном Купʼянськ. Пошкоджено будівлю ліцею. Дістав поранення 68-річний чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько о 10:10 війська рф завдали авіаційного удару по селищу Великий Бурлук. Зазнали пошкоджень навчальний заклад, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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