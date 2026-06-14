Росіяни вдарили по залізничній станції на Харківщині: поранені машиніст і його помічник

Вранці 14 червня російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру у місті Лозова Харківської області. Внаслідок удару були пошкоджені локомотиви, двоє працівників залізниці отримали травми.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій України.

«Сьогодні вранці внаслідок ударів БпЛА по станції Лозова було пошкоджено локомотиви. Внаслідок атаки травми отримали машиніст та помічник машиніста. Їм надано необхідну медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

У результаті удару були пошкоджені локомотиви, які перебували на території станції.

Наразі на місці працюють профільні служби, які ліквідовують наслідки атаки та оцінюють масштаби пошкоджень. Тривають роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

Агентство Телевидения Новости