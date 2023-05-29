росіяни вигадали чергову брехню про місця на українських цвинтарях для «польських найманців»
Розвінчуємо ворожий фейк
Брехня: командувач Оперативного командування «Схід» Мікац нібито звернувся до адміністрації Запоріжжя з проханням збільшити кількість місць для поховань військовослужбовців ЗСУ та «польських добровольців» напередодні контрнаступу, пишуть російські ЗМІ.
Правда: «документ», опублікований пропагандистами в якості доказу, є підробкою, зазначили журналісти StopFake.
По-перше, з помилкою написані прізвище адресата та його посада – «глава адміністрації міста Запоріжжя Куртієв А.В.». Але наразі у Запоріжжі немає мера, і повноваження міського голови до нових виборів здійснює секретар Запорізької міської ради Куртєв А.В.
По-друге, у «документі» йдеться про цвинтар німецьких військовополонених у Шевченківському районі Запорізької області. Однак у Запорізькій області немає Шевченківського району. Ймовірно, йдеться про Шевченківський район міста Запоріжжя.
По-третє, у тексті зустрічається не властива для офіційних документів лексика – наприклад, «контрнаступ» та «окупований Донбас». Законодавчо закріплено єдино правильну назву для цих територій – «тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».
А сама побудова речень у фейковому «документі» свідчить про те, що його автори писали за допомогою гугл-перекладача.
Джерело: https://t.me/spravdi/29649