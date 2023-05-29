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росіяни вигадали чергову брехню про місця на українських цвинтарях для «польських найманців»

росіяни вигадали чергову брехню про місця на українських цвинтарях для «польських найманців»

Розвінчуємо ворожий фейк

Брехня: командувач Оперативного командування «Схід» Мікац нібито звернувся до адміністрації Запоріжжя з проханням збільшити кількість місць для поховань військовослужбовців ЗСУ та «польських добровольців» напередодні контрнаступу, пишуть російські ЗМІ.

Правда: «документ», опублікований пропагандистами в якості доказу, є підробкою, зазначили журналісти StopFake.

По-перше, з помилкою написані прізвище адресата та його посада – «глава адміністрації міста Запоріжжя Куртієв А.В.». Але наразі у Запоріжжі немає мера, і повноваження міського голови до нових виборів здійснює секретар Запорізької міської ради Куртєв А.В.

По-друге, у «документі» йдеться про цвинтар німецьких військовополонених у Шевченківському районі Запорізької області. Однак у Запорізькій області немає Шевченківського району. Ймовірно, йдеться про Шевченківський район міста Запоріжжя.

По-третє, у тексті зустрічається не властива для офіційних документів лексика – наприклад, «контрнаступ» та «окупований Донбас». Законодавчо закріплено єдино правильну назву для цих територій – «тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях».

А сама побудова речень у фейковому «документі» свідчить про те, що його автори писали за допомогою гугл-перекладача.

Джерело: https://t.me/spravdi/29649

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