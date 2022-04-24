Росіяни викрали консула Болгарії в окупованому Мелітополі, а у Донецьку і Луганську - працівників СММ ОБСЄ

У тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти викрали почесного консула Болгарії.

Джерело: міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Моїх колег викрали по всій країні понад 50, сьогодні 29 перебувають у в’язницях окупантів.

Щодо активістів, бізнесменів – у окупантів це суцільна практика, вони викрадають усіх, хто має свою думку, патріотичні настрої.

Кілька годин тому стало відомо, що у Мелітополі викрали почесного консула Болгарії".

Деталі: За словами Федорова, у місті викрадають людей та намагаються мобілізувати в армію окупантів українців, котрі опинилися в окупації.

Водночас, за інформацією розвідки, місцеві партизани знищили майже сотню окупантів.

Федоров додав, що росіяни почали конфліктувати між собою, бо не розуміють, хто з них зрадник, котрий допомагає нищити загарбників.

Передісторія:

11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова, проте його вдалося визволити з російського полону. Мера Мелітополя обміняли на 9 російських строковиків.

Росіяни полонили низку членів СММ ОБСЄ в Донецьку та Луганську, Організація домагається їхнього звільнення.

Джерело: ОБСЄ у відповідь на запит Reuters, заступник посла Британії в ОБСЄ, що базується у Відні, Дейдра Браун

Деталі: Як повідомляється, Організація висловлює глибоку стурбованість і наразі "використовує всі доступні канали для сприяння звільненню своїх співробітників".

Дослівно Дейдра Браун: "Ми отримали тривожні повідомлення про те, що російські маріонетки на Донбасі загрожують персоналу, обладнанню та приміщенням Місії і що російські сили полонили співробітників СММ".

Нагадаємо: ОБСЄ заявила, що евакуювала з України близько 500 членів Місії.

З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів Місії та майна на всій території України, зокрема на окупованих територіях.

Источник: pravda.com.ua

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