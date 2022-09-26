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Росіяни у Балаклії хотіли знищити усі книги українською мовою

Росіяни у Балаклії хотіли знищити усі книги українською мовою

Росіяни у Балаклії хотіли знищити всі книги українською мовою. Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко написав у своєму телеграм-каналі.

"Місцеві колаборанти спільно з окупантами приготували до вивезення книги українською мовою. Навіть Стівена Кінга туди записали просто тому, що він - українською. Була окрема полиця для "бандерівської" літератури, до якої зарахували Матіос і Стуса", - розповів міністр.

За його словами, окупанти встигли завезти до міста російську літературу. Зокрема це були твори Пушкіна.

8 вересня Генштаб повідомив, що на Харківщині звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Володимир Зеленський повідомив, що серед них - Балаклія, яку було захоплено російськими військами на початку березня.

В окупованій частині Харківської області навчання у школах планувалося вести за російською програмою. Для цього до регіону навіть приїхали російські вчителі. Влітку педагоги з окупованого Куп'янська їздили в так звану ЛНР і отримали там методичні поради для своєї роботи.

Джерело: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»

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