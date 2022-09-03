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Росіяни запустили новий фейк про «мобілізацію» жінок у Харкові: у поліції пояснили, чого домагається ворог

Росіяни запустили новий фейк про «мобілізацію» жінок у Харкові: у поліції пояснили, чого домагається ворог

Окупанти поширюють фейки, мовляв, у Харкові жінок «мобілізують» до лав Збройних сил. Однак правоохоронці спростували цю маячню.

Такі міфи поширюють у пропагандистських телеграм-каналах та соцмережах. Про це розповів начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко в ефірі телемарафону.

«Ми на ці провокації не реагуємо. Ми чули про це. Вже багато мемів із цього приводу», – зазначив Тимошко.

Він додав, що росіяни поширюють інформацію, що «повістки» виписують жінкам, бо начебто «чоловіків у місті не залишилось», але це нісенітниці.

Джерело: https://t.me/spravdi/16466

Новости портала «Весь Харьков»

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