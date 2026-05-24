Росіяни запустили по Україні 90 ракет та 600 БпЛА

У ніч на 24 травня, починаючи з 18:00 23 травня, рф завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основним напрямком удару став Київ.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів:

1 балістична ракета середньої дальності (район пуску – Капустин Яр, Астраханська область);2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (район пуску – Липецька область);3 протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» (райони пусків – ТОТ АР Крим, Курська область);30 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 (райони пуску – Брянськ, Курськ, ТОТ АР Крим);54 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр» (райони пусків – Вологодська, Курська області, акваторія Чорного моря);600 ударних БпЛА Shahed, «Гербера», «Італмас», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 604 цілі – 55 ракет та 549 безпілотників різних типів:

11 балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400;44 крилаті ракети Х-101/«Іскандер-К»/«Калібр»;549 БпЛА різних типів.

Крім того, 19 російських ракет, імовірно, не досягли цілей, інформація уточнюється, можливі місця падіння встановлюються.

Станом на 9:30 зафіксовано влучання 16 ракет та 51 ударного БпЛА на 54 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 23 локаціях.

