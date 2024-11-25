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Росіяни завдали авіаударів по п’яти населених пунктах на Харківщині

Росіяни завдали авіаударів по п’яти населених пунктах на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 листопада. Триває 1006 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На Харківському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Кудіївки та Козачої Лопані. Ще точаться три боєзіткнення. Також ворог завдав авіаудару КАБом по Питомнику.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти 13 разів проводили наступальні дії біля Новомлинська, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Зеленого Гаю. Одне боєзіткнення триває. Противник активно застосовує авіацію, скинув авіабомби в районах населених пунктів Великий Бурлук, Куп’янськ, Кругляківка та Богуславка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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