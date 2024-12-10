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Росіяни завдали ударів по Куп’янському та Богодухівському районах: ситуація на Харківщині за добу

Росіяни завдали ударів по Куп’янському та Богодухівському районах: ситуація на Харківщині за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Куп’янському та Богодухівському районах Харківської області. Інформація про поранених не надходила, зруйновано будинки.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 9:00 в смт Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району внаслідок обстрілу зруйновано будинок.

О 9:09 в селі Кутьківка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок.

Близько 9:34 у селі Різдвяне Богодухівського району по ворожому БпЛА спрацювали сили ППО.

У результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 58 людей.

Агентство Телевидения Новости

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