росіяни зганьбилися фейком про «ліквідованого українського диверсанта»

Брехня: так звані Z-канали у Telegram розповсюдили фотографію нібито бійця «Кракена», якого буцімто ліквідували в бєлгородській області. У коментарях росіяни негативно висловлювалися стосовно зовнішності чоловіка та тішилися його смерті.

Правда: на фотографії – не боєць «Кракена», а «вагнерівець» максим білевич. І ліквідували його не росіяни під бєлгородом, а ЗСУ під Бахмутом.

Про це повідомили самі ж пропагандисти – на сайті «московский комсомолец» вийшла новина про майбутнє прощання з окупантом у рідному місті.

Коли фейкороби усвідомили свою помилку, то почали масово видаляти дописи з Telegram.

Джерело: https://t.me/spravdi/29484

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